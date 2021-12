«La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata». Polemiche sulla maglia di Natale dell’Atalanta (Di sabato 18 dicembre 2021) «La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata» Così recita lo striscione che striscione posizionato nella notte a Zingonia, nei pressi della sede dell’Atalanta. Ci si riferisce alla maglia «Christmas match», realizzata ogni anno dai nerazzurri con scopo benefico. I bergamaschi la indosseranno già oggi in occasione della partita con la Roma. Il problema sarebbe lo skyline sbagliato, che raffigurerebbe Torino e non Bergamo Alta. ??’? ????????? (match) ????! In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa maglia! Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma! https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo pic.twitter.com/FW6xrMzpUt — Atalanta B.C. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) «La, pernon va» Così recita lo striscione che striscione posizionato nella notte a Zingonia, nei pressi della sede. Ci si riferisce alla«Christmas match», realizzata ogni anno dai nerazzurri con scopo benefico. I bergamaschi la indosseranno già oggi in occasione della partita con la Roma. Il problema sarebbe lo skyline sbagliato, che raffigurerebbe Torino e non Bergamo Alta. ??’? ????????? (match) ????! In occasione di #AtalantaRoma scenderemo in campo con questa! Here’s the jersey that the team will wear on the occasion of the 2021 #AtalantaXmasMatch, Atalanta-Roma! https://t.co/yHRxc0Ug9X#GoAtalantaGo pic.twitter.com/FW6xrMzpUt — Atalanta B.C. ...

Advertising

napolista : «La maglia è sbagliata, per rispetto non va indossata». Polemiche sulla maglia di Natale dell’Atalanta Lo skyline… - PagineRomaniste : #Atalanta-#Roma, i tifosi nerazzurri chiedono di non indossare la maglia natalizia: 'È sbagliata' - FOTO #ASRoma… - zazoomblog : Ultras Atalanta contro la maglia natalizia: E sbagliata non va indossata - #Ultras #Atalanta #contro #maglia - sportli26181512 : Ultras Atalanta contro la maglia natalizia: 'E' sbagliata, non va indossata': Lo striscione è stato lasciato nella… - infoitsport : La maglia natalizia dell’Atalanta raffigura la città sbagliata? Ecco come stanno le cose -