Jenson Button è certo: "Verstappen? Mi ricorda il primo Hamilton…" (Di sabato 18 dicembre 2021) Max Verstappen e Lewis Hamilton molto simili. O meglio: il pilota olandese, nuovo campione del mondo della Formula Uno dopo l'ultima (folle) gare di Abu Dhabi, avrebbe tratti molto simili al primo Lewis Hamilton che si affacciava nella classe automobilistica più importante. È il pensiero di Jenson Button, ex campione di categoria. Le dichiarazioni di Jenson Button Ecco cosa ha detto l'ex pilota della McLaren che nel 2009 vinse il titolo mondiale con la Brawn GP precedendo in classifica Sebastian Vettel e Rubens Barrichello: "Quando guardo Max – ha affermato il vincitore di quindici Gran Premi a Sky Sports F1 – mi ricorda Lewis quando era arrivato in Formula 1, nei primi anni della sua carriera, particolarmente per lo stile di guida piuttosto aggressivo.

