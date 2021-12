Insigne non gioca col Milan: Spalletti ha scelto il sostituto (Di sabato 18 dicembre 2021) Lorenzo Insigne non gioca con il Milan, il capitano del Napoli non sarà nemmeno convocato come Fabian Ruiz e Mario Rui. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno ancora una volta di tre giocatori fondamentali, che si aggiungono alle assenze pesantissime di Koulibaly e Osimhen. A Milano non ci sarà Insigne e quindi Spalletti dovrà fare a meno del capitano, per il quale ha spesso belle parole in conferenza stampa. Chi gioca al posto di Insigne? Al momento Spalletti è pronto a mandare in campo Lozano al posto di Insigne con il Milan, in un reparto avanzato completato da Zielinski, Politano e Mertens. Ounas parte in leggero svantaggio rispetto a Politano, anche se i due restano in ballottaggio. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 dicembre 2021) Lorenzononcon il, il capitano del Napoli non sarà nemmeno convocato come Fabian Ruiz e Mario Rui. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno ancora una volta di tretori fondamentali, che si aggiungono alle assenze pesantissime di Koulibaly e Osimhen. Ao non ci saràe quindidovrà fare a meno del capitano, per il quale ha spesso belle parole in conferenza stampa. Chial posto di? Al momentoè pronto a mandare in campo Lozano al posto dicon il, in un reparto avanzato completato da Zielinski, Politano e Mertens. Ounas parte in leggero svantaggio rispetto a Politano, anche se i due restano in ballottaggio. ...

