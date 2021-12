I Me contro Te, chi sono Sofia e Luigi: “Diventeremo presto sposi” (Di sabato 18 dicembre 2021) I Me contro Te sono due youtuber inarrestabili. Il loro successo tra i più piccoli telespettatori non subisce battute d’arresto e li ha portati anche al cinema con film che li vedono protagonisti assoluti e in televisione anche per Disney. I Me contro Te sono Sofì, all’anagrafe Sofia Scala, nata a Palermo il 14 maggio del 1997. Ha 24 anni. L’altro membro della coppia è Luì, al secolo Luigi Calagna, venuto al mondo a Palermo nel 1992. Non si conosce la sua data di nascita completa ma il ragazzo ha per certo 29 anni. I due hanno aperto il loro fortunatissimo canale Youtube nel 2014. Me contro Te: sono fidanzati davvero? I Me contro Te, Luì e Sofì, sono fidanzati davvero? La risposta è sì! Si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)Tedue youtuber inarrestabili. Il loro successo tra i più piccoli telespettatori non subisce battute d’arresto e li ha portati anche al cinema con film che li vedono protagonisti assoluti e in televisione anche per Disney. I MeTeSofì, all’anagrafeScala, nata a Palermo il 14 maggio del 1997. Ha 24 anni. L’altro membro della coppia è Luì, al secoloCalagna, venuto al mondo a Palermo nel 1992. Non si conosce la sua data di nascita completa ma il ragazzo ha per certo 29 anni. I due hanno aperto il loro fortunatissimo canale Youtube nel 2014. MeTe:fidanzati davvero? I MeTe, Luì e Sofì,fidanzati davvero? La risposta è sì! Si ...

