Giancarlo Magalli: “Non pagherò la multa alla Volpe” e lei: “Informati bene perché …” (Di sabato 18 dicembre 2021) La storia infinita tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non è ancora finita nonostante ormai sia intervenuta la sentenza a mettere un punto. Infatti, le versioni, nonostante appunto una sentenza, sono assolutamente discordanti. Vediamo cosa hanno detto i due diretti interessati a tale proposito. La lettura diversa della sentenza: il commento di Giancarlo Magalli Dopo la sentenza, Giancarlo Magalli ha scritto così sui social: “Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 dicembre 2021) La storia infinita trae Adriananon è ancora finita nonostante ormai sia intervenuta la sentenza a mettere un punto. Infatti, le versioni, nonostante appunto una sentenza, sono assolutamente discordanti. Vediamo cosa hanno detto i due diretti interessati a tale proposito. La lettura diversa della sentenza: il commento diDopo la sentenza,ha scritto così sui social: “Dato che tra 5…4…3…2…1 lainonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una(che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non ...

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione nei confronti di Adriana Volpe #GiancarloMagalli - MassoniSerafino : @RigolliMilena ADRIANA VOLPE & GIANCARLO MAGALLI -