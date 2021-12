Enrico Lo Verso, chi è la moglie collega Elena Montagna. E il loro figlio testimone di nozze (Di sabato 18 dicembre 2021) Lui è uno degli attori più amati nel panorama cinematografico italiano, e al suo fianco da moltissimi anni c’è sempre stata una sola, meravigliosa donna. Stiamo parlando di Enrico Lo Verso e di sua moglie Elena Montagna. La storia d’amore tra i due è veramente longeva, se si pensa che è sbocciata più di trent’anni fa, ma se moltissimo si conosce sull’attore siciliano, minori sono le notizie sulla sua dolce metà. Si erano conosciuti sul set di un film e da allora non si sono più lasciati, e il loro rapporto è andato avanti a gonfie vele non conoscendo mai la parola fine. Proprio così, è stato grazie allo spettacolo che si sono incontrati, perché anche Elena Montagna fa parte di questo mondo, impegnata nello specifico in una casa di ... Leggi su tuttivip (Di sabato 18 dicembre 2021) Lui è uno degli attori più amati nel panorama cinematografico italiano, e al suo fianco da moltissimi anni c’è sempre stata una sola, meravigliosa donna. Stiamo parlando diLoe di sua. La storia d’amore tra i due è veramente longeva, se si pensa che è sbocciata più di trent’anni fa, ma se moltissimo si conosce sull’attore siciliano, minori sono le notizie sulla sua dolce metà. Si erano conosciuti sul set di un film e da allora non si sono più lasciati, e ilrapporto è andato avanti a gonfie vele non conoscendo mai la parola fine. Proprio così, è stato grazie allo spettacolo che si sono incontrati, perché anchefa parte di questo mondo, impegnata nello specifico in una casa di ...

Advertising

RuvoLiveIt : Al Teatro Comunale Enrico Lo Verso in 'Uno, nessuno e centomila' - ruvesi_it : DOMENICA 19 DICEMBRE A RUVO DI PUGLIA ENRICO LO VERSO IN “UNO NESSUNO E CENTOMILA” - enrico_gasta : RT @statutos__: Eriksen verso il ritiro dal calcio giocato, contatti in corso con la roma (sky) - enrick81 : @MaielloInside @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @misterf_tweets @OltreTv @AgoCannella @fabriziomico… - MyliusMylius : @riccardotani4 @RiccardoG_Laura @janavel7 Manca il PD alla conta dell'usufrutto dei voti, ma sono fiducioso: Enrico… -