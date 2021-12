Delia Duran conferma la paparazzata Fake | “Un bacio finto Volevo vedere dove arrivava”

Advertising

361_magazine : - zazoomblog : Grande Fratello Vip Delia Duran a Verissimo: Amo tanto Alex lho perdonato Soleil? Un donna falsa senza rispetto -… - DonnaGlamour : Delia Duran: “Per Alex era soltanto amicizia, Soleil era innamorata di lui” - Melania52111697 : @BELLIPRODUCTION @GrandeFratello Avrai anche fatto show ma la dignità e sopratutto la bontà il cuore l'anima di so… - QuotidianPost : Verissimo, Alex Belli e Delia Duran rivelano cosa è accaduto realmente nella casa del GFVIP6… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Dopo l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip in cui ha incontrato Soleil Sorge , Alex Belli e la mogliesaranno ospiti nella puntata di Verisismo in onda domani, domenica 19 dicembre 2021 su Canale 5. Dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del Gf Vip che hanno messo in discussione la ...e Alex Belli, che sono tornati ufficialmente insieme, hanno rotto il silenzio in merito a quanto accaduto tra l'attore e Soleil Sorge al GF Vip.ha perdonato Alex Belli per ...L'attore Alex Belli ieri sera è tornato nella Casa per un confronto con Soleil e i vipponi, ecco il post via social dopo la puntata ...Alex Belli e Delia Duran domenica 19 dicembre si confrontano a Verissimo dopo le tormentate vicende esplose nella Casa del GFVip che hanno messo in discussione la loro storia d’amore, a causa di Solei ...