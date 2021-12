Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2022: 5° Omar Visintin, leader della generale Alessandro Haemmerle (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue a Montafon la Coppa del Mondo di snowboardcross 2022 con la seconda competizione individuale della stagione per il circuito maggiore. Due su due per l’austriaco Alessandro Haemmerle, sempre più leader della generale a punteggio pieno con 200 punti. Insegue l’americano Nick Baumgartner a -60, mentre l’azzurro Omar Visintin è terzo nonostante la brutta caduta odierna ai quarti di finale. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross 2021-2022: 1) Alessandro Haemmerle (AUT) 245 2) Jakob Dusek (AUT) 166 3) Nick Baumgartner (USA) 140 4) Eliot Grondin (CAN) 1095) ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Prosegue a Montafon ladeldicon la seconda competizione individualestagione per il circuito maggiore. Due su due per l’austriaco, sempre piùa punteggio pieno con 200 punti. Insegue l’americano Nick Baumgartner a -60, mentre l’azzurroè terzo nonostante la brutta caduta odierna ai quarti di finale.DEL2021-: 1)(AUT) 245 2) Jakob Dusek (AUT) 166 3) Nick Baumgartner (USA) 140 4) Eliot Grondin (CAN) 1095) ...

