Alex Belli e Delia a Verissimo, lei lo perdona: “Ha vissuto in una bolla” (Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran saranno ospiti a Verissimo domenica 19 dicembre, pronti a spiegare errori e perdono. Si amano e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi e questo per molti è una conferma che lui ha recitato un copione. Alex Belli non resta in silenzio si queste insinuazioni e ripete “Non c’è stato nessun copione scritto”. Magari non c’era un copione, nessuno gli ha fornito quale parte recitare ma lui è stato un vero attore, è il suo mestiere. “Nella Casa del GF Vip si può celare qualcosa ma non si può recitare” aggiunge Belli. Quindi, con Soleil è andato realmente ben oltre. Ed è qui che arriva la conferma di Delia, poi il suo perdono. Delia Duran racconta di Alex Belli, come l’ha visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 dicembre 2021)Duran saranno ospiti adomenica 19 dicembre, pronti a spiegare errori e perdono. Si amano e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi e questo per molti è una conferma che lui ha recitato un copione.non resta in silenzio si queste insinuazioni e ripete “Non c’è stato nessun copione scritto”. Magari non c’era un copione, nessuno gli ha fornito quale parte recitare ma lui è stato un vero attore, è il suo mestiere. “Nella Casa del GF Vip si può celare qualcosa ma non si può recitare” aggiunge. Quindi, con Soleil è andato realmente ben oltre. Ed è qui che arriva la conferma di, poi il suo perdono.Duran racconta di, come l’ha visto ...

