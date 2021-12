Vaccini, giudice reintegra infermiera no-vax. D'Amato: Asl farà ricorso (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'annuncio dell'assessore regionale del Lazio. La donna, sospesa nell'ottobre scorso, era stata riammessa in servizio con decreto cautelare Leggi su rainews (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'annuncio dell'assessore regionale del Lazio. La donna, sospesa nell'ottobre scorso, era stata riammessa in servizio con decreto cautelare

doctormabuse18 : La democratica giustizia olandese in modo democratico impone ad un blogger #NOVAX di togliere i paragoni vaccini v… - 5n9yR : . La Ministra dei Vaccini Obbligatori (ai sanitari) ne impose 12 ai Bimbi da Giudice Corte Costituzionale (Decreto… - greenpassnews : Il giudice tributario pignorato dal fisco: deve 130.000 euro ma resta al suo posto - - ddgiusto : RT @Pinucci63757977: Usare un simbolo della Shoah per paragonare la presunta dittatura sanitaria agli orrori del nazismo è da infami: tali… - 1950milu : RT @Pinucci63757977: Usare un simbolo della Shoah per paragonare la presunta dittatura sanitaria agli orrori del nazismo è da infami: tali… -