Ungheria | il CT suggerisce un talento può far comodo al Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 dicembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Rossi, ct dell’. Di seguito quanto evidenziato: Nations League? “Non credo che possiamo fare scherzi all’Italia. Mi auguro che a marzo gli azzurri regalino a tutti noi una bella soddisfazione. Mancini ha dimostrato di sapere il fatto suo e di avere le carte in regola per portare l’Italia ai Mondiali. Va considerata una cosa che ricordo a chi la dimentica, ovvero che le partite di calcio, qualora ci fosse una sorta di equivalenza nei valori, si risolvono per gli episodi, che spesso possono non essere contro. Agli Europei l’Italia ne ha avuti a favore, come il gol annullato all’Austria per centimetri. Nel girone per la qualificazione ai Mondiali è andata nella maniera inversa. Per fortuna c’è ancora la possibilità di qualificarsi tramite i play-off. L’Italia credo vincerà senza ...