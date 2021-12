Soleil sbatte fuori Gianmaria dalla camera: “È la mia stanza” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra, l’ennesima, provocazione di Soleil Sorge nei confronti dell’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, calatasi perfettamente nei panni di vittima dopo l’uscita di scena di Alex Belli, ha sbattuto fuori Gianmaria dalla camera dove dormiva insieme allo stesso Alex e Davide Silvestri. L’imprenditore napoletano stava chiacchierando in modo tranquillo con Davide, quando è stato cacciato via senza troppi complimenti da Soleil, che ha rivendicato per sé la camera, come se fosse di sua proprietà: “È la mia stanza”. Infastidito sia dal tono di voce che dal modo di fare della sua ex, Gianmaria ha tolto il disturbo nel giro di pochi secondi, non riuscendo però a mascherare ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra, l’ennesima, provocazione diSorge nei confronti dell’ex fidanzatoAntinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, calatasi perfettamente nei panni di vittima dopo l’uscita di scena di Alex Belli, ha sbattutodove dormiva insieme allo stesso Alex e Davide Silvestri. L’imprenditore napoletano stava chiacchierando in modo tranquillo con Davide, quando è stato cacciato via senza troppi complimenti da, che ha rivendicato per sé la, come se fosse di sua proprietà: “È la mia”. Infastidito sia dal tono di voce che dal modo di fare della sua ex,ha tolto il disturbo nel giro di pochi secondi, non riuscendo però a mascherare ...

ciocca_antonio : @mickyCREE Lei se ne sbatte di essere nominata. Triturerà chiunque abbia contro. Soleil avrà un avvenire in televisione. - lucia83660428 : Sophie e Gianmaria sono i nuovi Alex e Soleil solo più ridicoli. Lei scappa lui pure, lei gli sbatte il culo in fac… - Cristin04184242 : Soleil fa veramente schifo sbatte fuori dalla stanza Davide e gian e gli dice che non deve più tornare... ma cos'è… - ralcoquel : Ma semplicemente se ne sbatte il cazzo sia di lui che di Soleil. E menomale! #gfvip - Giangi98711530 : RT @maryagriecoo: @GrandeFratello Ma sta Soleil che si sbatte e sculetta quando cammina non si può guardare!!! Che sbruffona montata !!!! M… -