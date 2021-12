Serie A 2021/2022: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gol! Anzi no. pali e traverse restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2021/2022 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA classifica 2020/2021 LA classifica DEI pali E delle traverse colpite Napoli ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEINapoli ...

