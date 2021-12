Niente cappello di Natale... (Di venerdì 17 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Rania di Giordania, 51 anni, come tutte le altre royal europee, si è sottoposta insieme alla sua famiglia, al marito, re Abdullah, al rito della “cartolina” di Natale. Come i duchi di Cambridge (che hanno scelto uno scatto fatto proprio in Giordania) non ha ceduto a una fotografia con la tipica iconografia natalizia, ma ha scelto un ritratto in cui lei e i suoi figli con un bel sorriso augurano Buone Feste. Ognuno indossa un look diverso. Lo scatto non è stato fatto ad hoc, in effetti. È un’immagine scelta per l’occasione. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Rania di Giordania, 51 anni, come tutte le altre royal europee, si è sottoposta insieme alla sua famiglia, al marito, re Abdullah, al rito della “cartolina” di. Come i duchi di Cambridge (che hanno scelto uno scatto fatto proprio in Giordania) non ha ceduto a una fotografia con la tipica iconografia natalizia, ma ha scelto un ritratto in cui lei e i suoi figli con un bel sorriso augurano Buone Feste. Ognuno indossa un look diverso. Lo scatto non è stato fatto ad hoc, in effetti. È un’immagine scelta per l’occasione. Leggi anche ...

