NBA | aumentano i casi di Covid e cambia il protocollo | misure più strette per contenere i contagi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumenta la preoccupazione in NBA in seguito a un nuovo, significativo, aumento ditra membri dello staff e giocatori. Infatti, solo in questi ultimi due giorni ben 22 persone sono rientrate nelanti-, tra cui Russell Westbrook, playmaker dei Los Angeles Lakers. L’apprensione è ancora più alta se si considera il momento dell’anno nel quale ci si trova, vale a dire il periodo delle feste natalizie. Per questo, secondo quanto appreso da ESPN e The Athletic, la NBA ha deciso di correre ai ripari. L’obiettivo è quello di rafforzare ledi sicurezza del, così da controllare o quantomenodi positività al. La decisione è stata presa di comune accordo con l’associazione dei ...

