Nascondevano in casa oltre 130 petardi e fuochi d’artificio | denunciata coppia di Pomezia

I controlli della Polizia di Stato in vista delle festività natalizie si stanno intensificando per contrastare, in particolar modo, la detenzione abusiva degli artifici pirotecnici. Sono, infatti, 130 i petardi e 10 le batterie di fuochi artificiali posti sotto sequestro. Roma, sequestrati 130 petardi e fuochi artificiali La Questura di Roma si prepara ad affrontare le festività natalizie non solo attuando misure di prevenzione e vigilanza sull'osservanza dei protocolli Covid 19, ma anche anticipando i servizi di contrasto alla vendita e detenzione di materiale esplodente illegale nella Capitale e Provincia così da assicurare la sicurezza ai propri cittadini. Pomezia, in casa (ai domiciliari) con petardi e fuochi artificiali

