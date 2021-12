Napoli | due recuperi in vista del Milan | Insigne ancora in dubbio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilsi prepara per lo scontro diretto dio di domenica sera: Spalletti recupera due giocatori,inIlsi prepara alla sfida contro il. Spalletti può sorridere a metà perché recupera due giocatori, ma hail. L’allenatore azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport, potrà contare nuovamente su Anguissa titolare e Zielinski recuperato. Oggi provino decisivo perper capire se potrà recuperare almeno per la panchina. Al suo posto pronto Elmas eventualmente non dovesse farcela il capitano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Acqua fresca invece il rapporto tra l'Inter e Spalletti, che i due anni nerazzurri di Conte se li è ... proprio come ora alla 15ª col Napoli. Pioli versione nerazzurra è stata sostanzialmente una ... rivela dettagli dell'operazione e ricorda che il Napoli adesso ha due centrali per oltre un mese.