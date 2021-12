Matrix Resurrections | Neo e Trinity in 3D all’evento OOH

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Milano, 17 dicembre 2021- Il 1° gennaio arriva nelle sale, quarto capitolo della saga iniziata nel 1999 con, che ha incassato in tutto il mondo ben 495 milioni di dollari e si è aggiudicato 4 Premi Oscar. La trilogia delle sorelle Wachowski ha dato vita a un fenomeno di culto planetario, intrecciando azione, riferimenti filosofici, spiritualità e tecnologia e rivoluzionano il genere fantascientifico. Lo spettacolare evento OOH: i personaggi diin versione 3D La campagna di lancio di, organizzata dalla Warner Bros., sarà degna delle atmosfere visionarie del film e vedrà ...

3cinematographe : #MatrixResurrections è 'ambizioso, intelligente e strano' secondo i primi fortunati a vederlo, ecco cosa ne pensa l… - badtasteit : #MatrixResurrections: i primi commenti della critica americana sui social! - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: I giornalisti statunitensi si sono espressi su Twitter sul nuovo #MatrixResurrections, con reazioni contrastanti che vann… - MoviesAsbury : I giornalisti statunitensi si sono espressi su Twitter sul nuovo #MatrixResurrections, con reazioni contrastanti ch… - zazoomblog : Matrix Resurrections: Jonathan Groff si è preparato guardando su YouTube i video di Hugo Weaving - #Matrix… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrix Resurrections

è 'ambizioso, intelligente e strano' secondo i primi fortunati a vederlo Sono online le prime impressioni della critica specializzata di, i fortunati che ...Dopo le proiezioni per la stampa americana, le prime reazioni suda parte degli addetti ai lavori sono apparse sui social media. Il sequel firmato da Lana Wachowski non è solo uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica, ma è anche ...Sono online le prime impressioni della critica specializzata di Matrix Resurrections, i fortunati che hanno potuto vedere l’atteso quarto capitolo del franchise con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss ...La stampa hollywoodiana ha visto in prima assoluta Matrix Resurrections: il sequel con Keanu Reeves è stato promosso o bocciato?