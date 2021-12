Masterchef, la signora Oriana zittisce Bruno Barbieri: “Fate cose che la gente normale non capisce e non mangia” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato: ieri 16 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv è tornato Masterchef. I giudici di Masterchef 11 sono i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, pronti a riaccendere i fornelli. Tra i concorrenti in gara, a regalare un siparietto divertente, è stata la signora Oriana. “Io cucino soprattutto la domenica, quando viene mio figlio con mia nuora”, ha esordito con un tono deciso. Poi ha spiegato: “Oggi vi cucino i tortelli della domenica, sono un po’ pesanti: patata, pancetta e parmigiano”. Inutili le provocazioni dei giudici, la signora è andata avanti con dedizione e concentrazione: “Non le si può dire niente”, ha commentato Cannavacciuolo intuendo fin da subito il carattere risoluto della donna. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il giorno tanto atteso è arrivato: ieri 16 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv è tornato. I giudici di11 sono i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo,e Giorgio Locatelli, pronti a riaccendere i fornelli. Tra i concorrenti in gara, a regalare un siparietto divertente, è stata la. “Io cucino soprattutto la domenica, quando viene mio figlio con mia nuora”, ha esordito con un tono deciso. Poi ha spiegato: “Oggi vi cucino i tortelli della domenica, sono un po’ pesanti: patata, pancetta e parmigiano”. Inutili le provocazioni dei giudici, laè andata avanti con dedizione e concentrazione: “Non le si può dire niente”, ha commentato Cannavacciuolo intuendo fin da subito il carattere risoluto della donna. ...

