Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattro bambini sono morti in un incendio scoppiato nella serata di giovedì in una casa nel sud di Londra . Sul posto sono intervenuti otto mezzi e una sessantina di vigili del fuoco per cercare di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattrosonoin unscoppiato nella serata di giovedì in unanel sud di. Sul posto sono intervenuti otto mezzi e una sessantina di vigili del fuoco per cercare di ...

Advertising

ereike05 : RT @MediasetTgcom24: Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini - Urobertu : RT @MediasetTgcom24: Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini - MediasetTgcom24 : Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini - MediasetTgcom24 : Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini - MediasetTgcom24 : Londra, incendio in una casa: morti 4 bambini -