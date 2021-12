LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato “rane” d’argento! (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: L’appuntamento è per domani mattina alle 6.30 con la terza sessione di batterie e tanti italiani ancora in vasca. Grazie per averci seguito e buona serata 17.10: Matteo Rivolta ha fatto segnare di gran lunga il miglior tempo nelle semifinali dei 100 farfalla e domani scende in vasca da favorito nella finale. Piccola delusione per Michele Lamberti, vice-campione europeo, fuori dalla finale 17.09: Doppio ottavo posto per Lorenzo Mora nei 100 dorso e Matteo Ciampi nei 200 stile ma entrambi con prove gagliarde e tutt’altro che rinunciatarie e stessa cosa per Ilaria Cusinato, sesta nei 200 farfalla 17.07: E’ stata la giornata dei ranisti, come da programma: Nicolò Martinenghi ha preso una medaglia d’argento sfavillante alle spalle di un ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: L’appuntamento è per domani mattina alle 6.30 con la terza sessione di batterie e tanti italiani ancora in. Grazie per averci seguito e buona serata 17.10: Matteo Rivolta ha fatto segnare di gran lunga il miglior tempo nelle semifinali dei 100 farfalla e domani scende inda favorito nella finale. Piccola delusione per Michele Lamberti, vice-campione europeo, fuori dalla finale 17.09: Doppio ottavo posto per Lorenzo Mora nei 100 dorso e Matteo Ciampi nei 200 stile ma entrambi con prove gagliarde e tutt’altro che rinunciatarie e stessa cosa per Ilaria Cusinato, sesta nei 200 farfalla 17.07: E’ stata la giornata dei ranisti, come da programma:ha preso una medaglia d’argento sfavillante alle spalle di un ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato “rane” d’argento! - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Ilaria Cusinato sesta nei 200 farfalla - #Nuoto #Mondiali #vasca… - SwimSwam_Italia : Mondiali Nuoto Vasca Corta: Risultati Live Finali Day 2 - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: risultati batterie bene gli azzurri. Alle 15.00 le finali - #Nuoto… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Matteo Ciampi e 4×50 mista femminile in finale! - #Nuoto #Mondiali… -