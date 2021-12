Advertising

mrandroid02 : Lazio, l’indicazione di Sarri sul mercato: i nomi in orbita - LALAZIOMIA : Lazio, l’indicazione di Sarri sul mercato: i nomi in orbita - sportli26181512 : Lazio, l’indicazione di Sarri sul mercato: i nomi in orbita: Il tecnico biancoceleste vuole ringiovanire la rosa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio indicazione

Corriere dello Sport

ROMA - La prima verasul calciomercato dellaè arrivata da Maurizio Sarri. In conferenza stampa, prima della sfida al Genoa, ha parlato della direzione che la società è pronta a prendere. Con il ...... dagli Stati Uniti arriva un'opposta. Natale in zona gialla per altre quattro Regioni:col fiato sospeso I consulenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, ...Il tecnico biancoceleste vuole ringiovanire la rosa e aspetta due rinforzi per gennaio. Poi si programmerà l’estate ...L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato non nasconde la disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni regionali con l’uscita ...