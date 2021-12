La sorella di Justine Mattera è stata operata al cuore aveva solo il 40% di possibilità di sopravvivere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Jessica Mattera è la sorella della showgirl Justine ed è salvata negli Usa grazie a un intervento innovativo. Justine Mattera è tornata a casa per stare al fianco della sorella Jessica in uno dei momenti più difficili della sua vita. operata per un’insufficienza cardiaca, adesso è tornata a casa, anche se le possibilità prima di Leggi su people24.myblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Jessicaè ladella showgirled è salvata negli Usa grazie a un intervento innovativo.è tornata a casa per stare al fianco dellaJessica in uno dei momenti più difficili della sua vita.per un’insufficienza cardiaca, adesso è tornata a casa, anche se leprima di

Advertising

ParliamoDiNews : Justine Mattera commuove su Instagram: il cuore di sua sorella è salvo #justine #mattera #commuove #instagram… - redazionerumors : Justine Mattera ha condiviso su Instagram la toccante storia della sorella Jessica, che si è sottoposta ad un risch… - zazoomblog : Justine Mattera paura per la sorella Jessica operata al cuore: La radioterapia le ha distrutto il corpo - #Justine… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Justine Mattera, paura per la sorella Jessica operata al cuore: «La radioterapia le ha distrutto il corpo» - leggoit : Justine Mattera, paura per la sorella Jessica operata al cuore: «La radioterapia le ha distrutto il corpo» -