Inter-Eriksen | divorzio | rescissione consensuale contratto

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’“comunica aver trovato un accordo per ladeldi Christian”. Lo scrive il club in una nota, sancendo ildal centrocampista danese che 6 mesi fa, durante 2020, è stato colpito da arresto cardiaco. “Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Anche l'ultima debole speranza di rivederlo giocare a San Siro se n'è andata: Christiannon è più un calciatore dell'. Lo ha ufficializzato il club con una nota: 'Fc Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di ...Commenta per primo Dopo l'annuncio della risoluzione del contratto di Christiancon l', il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha voluto salutare il centrocampista danese attraverso un post su Instagram: 'Il tuo sorriso, la tua eleganza, la tua educazione, ...I nerazzurri salutano il fantasista danese dopo la risoluzione del contratto con una splendida lettera che ripercorre le gesta nerazzurre del centrocampista ...Il bell'omaggio del club rossonero a Christian Eriksen, che da oggi non è più sotto contratto con l'Inter Il bell'omaggio del club rossonero a Christian Eriksen, che da oggi non è più sotto contratto ...