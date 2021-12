Con un piede in due scarpe (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il primo atto della sfida tra Roman Reigns e Brock Lesnar è andato in scena, ma certamente la storyline non si è interrotta dopo quel match, anzi, sta continuando. E lo sta facendo con il vero protagonista del contendere tra i due, e no, non sto parlando unicamente della cintura, bensì di Paul Heyman. Lo stesso Paul Heyman che ha fatto da manager egregiamente al samoano prima però del ritorno della Bestia, da allora non sembra più lo stesso: è ambiguo e non sempre è convincente nel suo ruolo, basti pensare al suo non aiuto nei confronti del suo nuovo cliente quando ne ha avuto l’occasione, dimostrandosi sostanzialmente subdolo. Ne ho già parlato tempo fa, agli albori della storyline, di quanto poi effettivamente è capitato, confermandomi quanto ho sempre pensato: il manager si trova in una situazione in cui è voluto da entrambi ed è lui il vero detentore del potere. E’ lui ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il primo atto della sfida tra Roman Reigns e Brock Lesnar è andato in scena, ma certamente la storyline non si è interrotta dopo quel match, anzi, sta continuando. E lo sta facendo con il vero protagonista del contendere tra i due, e no, non sto parlando unicamente della cintura, bensì di Paul Heyman. Lo stesso Paul Heyman che ha fatto da manager egregiamente al samoano prima però del ritorno della Bestia, da allora non sembra più lo stesso: è ambiguo e non sempre è convincente nel suo ruolo, basti pensare al suo non aiuto nei confronti del suo nuovo cliente quando ne ha avuto l’occasione, dimostrandosi sostanzialmente subdolo. Ne ho già parlato tempo fa, agli albori della storyline, di quanto poi effettivamente è capitato, confermandomi quanto ho sempre pensato: il manager si trova in una situazione in cui è voluto da entrambi ed è lui il vero detentore del potere. E’ lui ...

