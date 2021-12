Bruttissime notizie per Pioli, il top player non si è allenato! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Brutte notizie per Pioli, Theo Hernandez non si è allenato negli ultimi due giorni. Il terzino sinistro ha avuto qualche lineamento di febbre nei giorni scorsi e dunque, è riuscito a svolgere solo una seduta in palestra nella giornata odierna. Il giocatore, dunque, è in forte dubbio per la partita contro il Napoli. Theo Hernandez, Milan A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio. Sembra essere certa la sua convocazione non è scontata invece, la sua partenza dal primo minuto. Domani ci sarà la rifinitura del Milan e sicuramente ci saranno maggiori dettagli sulle condizioni di Theo. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Brutteper, Theo Hernandez non si è allenato negli ultimi due giorni. Il terzino sinistro ha avuto qualche lineamento di febbre nei giorni scorsi e dunque, è riuscito a svolgere solo una seduta in palestra nella giornata odierna. Il giocatore, dunque, è in forte dubbio per la partita contro il Napoli. Theo Hernandez, Milan A riportare la notizia è stato Gianluca Di Marzio. Sembra essere certa la sua convocazione non è scontata invece, la sua partenza dal primo minuto. Domani ci sarà la rifinitura del Milan e sicuramente ci saranno maggiori dettagli sulle condizioni di Theo.

Ultime Notizie dalla rete : Bruttissime notizie Vietato il fuoristrada in Italia, il nuovo Decreto in vigore dal 16 dicembre Arrivano brutte, bruttissime notizie per gli amanti del fuoristrada : lo scorso 28 ottobre è stato infatti approvato un Decreto che regola le risorse forestali e l'utilizzo delle strade non asfaltate e dei sentieri , ...

Il colpo arriva dalla Champions: è duello di fuoco Juve - Inter Al secondo giro sono arrivate bruttissime notizie per i milanesi, che alla fine dovranno vedersela con il Liverpool schiacciasassi. Scenario simile tutto sommato per la Juve, che troverà sul suo ...

L'Empoli perde Haas: rottura del crociato e stagione finita Goal.com Sky Arte: Il lato oscuro di Babbo Natale, lo svela Lucarelli Per molti bambini Babbo Natale è un personaggio magico, di quelli che si trovano nelle favole della buona notte. Se sapessero chi era il vero Babbo Natale, però, i bambini non farebbero bei sogni, ma ...

Postepay: brutte notizie a tutti i clienti che possiedono la carta Brutte notizie per tutti i clienti Postepay che hanno una carta di debito attiva perché dovranno accettare un aumento sul canone annuo.

