Viaggi con Cyclando, la piattaforma nata per il cicloturismo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un portale dedicato alle vacanze in bicicletta, un ecommerce del cicloturismo che nasce in Italia e guarda fin da subito all'Europa. E' Cyclando, startup nata da una manciata di mesi che ha chiuso il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un portale dedicato alle vacanze in bicicletta, un ecommerce delche nasce in Italia e guarda fin da subito all'Europa. E', startupda una manciata di mesi che ha chiuso il ...

Advertising

ignaziocorrao : 1-2-3… pronti con il colpo al #turismo con l’annullamento di #viaggi e conseguente chiusura di #attività che avevan… - lofioramonti : Oggi il Governo italiano ha prolungato il blocco dei viaggi per chi viene dal #Sudafrica, nonostante altri paesi eu… - Agenzia_Italia : ??La #Francia ferma i viaggi non essenziali con la Gran Bretagna ?? - Corriere : Green pass, tamponi, vaccini: le regole per viaggiare con ragazzi e bambini a Natale e ... - Corriere : ?? Tutto quello che c'è da sapere per viaggiare sicuri con bambini e ragazzi per le feste -