“Trasmise il virus Hiv alla compagna che poi morì” | la Cassazione conferma la condanna a 16 anni e 8 mesi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La Corte dihato laa 16e 8inflitta in primo e secondo grado a Claudio Pinti, 38di Montecarotto (Ancona), per avere trasmesso ildell’Hiv consapevolmentesuaGiovanna Gorini, morta nel 2017, e poi di avere contagiato anche la sua ex fidanzata. Respinto quindi il ricorso della difesa dell’imputato, attualmente in carcere a Montacuto, rappresentata dall’avvocato Massimo Rao Camemi. La sentenza per Pinti diventa ora definitiva. I giudici si erano presi tredi tempo, dopo l’udienza del 10 settembre scorso, appellandosi all’articolo 615 del codice di procedura penale, secondo cui il giudizio può essere rinviato dopo la discussione “per la molteplicità o ...