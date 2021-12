Ted Lasso | arriva un corto animato per le feste su Apple TV+

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La super acclamata serie di Tedsta per tornare per uno speciale natalizio suTV+, ma stavolta in versione animata. Il cast della serie Ted, molto acclamata dalla critica, tornerà suTv+ in una versione del tutto diversa, ovvero in unmetraggio d'animazione natalizio, intitolato The Missing Christmas Moustache, disponibile sulla piattaforma streaming e su Youtube. video id= yt=/UW qXIHtmTk Questo è uno speciale autonomo dedicato a Ted, con versioni animate di personaggi famosi tra cui Roy Kent, Rebecca Welton, Leslie Higgins, Jamie Tartt, Keeley Jones e Ted. Tutti sono alla ricerca di un oggetto perduto, che alla fine porterà Ted a realizzare il significato del Natale. Jason Sudeikis in Ted2: "Le persone ...

L'8 ottobre 2021 è stata caricata l'ultima puntata della seconda stagione die i fan non vedono già l'ora di poter apprezzare i nuovi episodi. Il finale ha lasciato tutti a bocca aperta, aprendo la strada per uno scontro a dir poco interessante nella terza stagione. ...non poteva far finire il 2021 senza averci augurato - ancora una volta - buon Natale. La pluripremiata comedy di Apple TV+ è tornata a sorpresa con uno speciale corto animato natalizio già ...La super acclamata serie di Ted Lasso sta per tornare per uno speciale natalizio su Apple TV+, ma stavolta in versione animata. Il cast della serie Ted Lasso, molto acclamata dalla critica, tornerà su ...Apple TV+ ha già reso disponibile il corto The Missing Christmas Moustache gratuitamente per tutti su YouTube.