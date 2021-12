Tampone pure in Italia: Locatelli non lo esclude (ma non bastava il vaccino?) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Il Tampone obbligatorio per entrare in Italia potrebbe essere esteso agli Italiani vaccinati per partecipare ai grandi eventi: lo dice Franco Locatelli. Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (fresco di proroga fino al 31 marzo) non lo esclude. Ma quindi il vaccino non basta più? E’ quello che giustamente si chiedono i vaccinati dotati di super green pass. I “vaccini contro il Covid proteggono”, ma per arginare in Italia la diffusione variante Omicron rimangono “necessarie misure e comportamenti adeguati, come l’uso della mascherina e il distanziamento”. Così Locatelli, ospite a Buongiorno su Sky TG24. L’esperto spiega che l’obbligatorietà del Tampone anche per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Ilobbligatorio per entrare inpotrebbe essere esteso aglini vaccinati per partecipare ai grandi eventi: lo dice Franco. Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (fresco di proroga fino al 31 marzo) non lo. Ma quindi ilnon basta più? E’ quello che giustamente si chiedono i vaccinati dotati di super green pass. I “vaccini contro il Covid proteggono”, ma per arginare inla diffusione variante Omicron rimangono “necessarie misure e comportamenti adeguati, come l’uso della mascherina e il distanziamento”. Così, ospite a Buongiorno su Sky TG24. L’esperto spiega che l’obbligatorietà delanche per i ...

