Spider-Man | No Way Home- recensione del film evento dell’anno

Vedere Spider-Man: No Way Home al cinema è un'esperienza cinematografica. Un evento totale capace di dare principio e senso a quella che può essere definita una vera e propria trilogia d'origine del personaggio. E' un Peter che raggiunge definitivamente la propria maturità, assumendosi colpe e responsabilità, a volte, più grandi di lui. Dopo mesi e mesi di speculazioni, la nuova pellicola Sony/Marvel Studios si prospetta essere un punto di svolta definitivo non solo per il franchise ma più propriamente per un personaggio che aveva bisogno di una svolta. Spider-Man: No Way Home è un originale e dinamico riarragiamento del racconto personale e intimo dell'etica di quello che è uno dei personaggi della cultura pop più amati e apprezzati di sempre. Dopo gli eventi di Far From Home ...

