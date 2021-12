Schiavone Cgie | dare continuità a politiche per italiani estero

(Di giovedì 16 dicembre 2021) "Sta andando benissimo, già aver realizzato in questo momento la Conferenza è significativo di un grandissimo successo. Mentre ci sono le limitazioni, il mondo è bloccato, gliall'del ...

Agenzia askanews

Così il Segretario Generale del, Consiglio Generale Italiani all Estero, Michelecommenta ad askanews l'andamento della IV Plenaria conferenza permanente,, Stato, Regioni e ...Dopo il consueto inno nazionale, alla presenza del segretario generaleMichele, che ha moderato il dibattito, del ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Mariastella ...Roma, 16 dic. (askanews) - 'Sta andando benissimo, già aver realizzato in questo momento la Conferenza è significativo di un grandissimo ...Roma, 15 dic. (Labitalia) - "Siamo molto soddisfatti delle belle parole pronunciate in questo primo giorno di Conferenza permanente dagli autorevoli esponenti istituzionali e governativi che sono inte ...