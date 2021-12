Sampdoria-Torino, programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Sampdoria-Torino, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. A Marassi si chiude questo turno e si cerca l’ultima qualificata. Da una parte i liguri, dall’altra i granata, due squadre di pari livello che si giocano il pass per affrontare la Juventus agli ottavi. Chi riuscirà ad avere la meglio al Ferraris? Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 16 dicembre. Sampdoria-Torino sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per idi finale di. A Marassi si chiude questo turno e si cerca l’ultima qualificata. Da una parte i liguri, dall’altra i granata, due squadre di pari livello che si giocano il pass per affrontare la Juventus agli ottavi. Chi riuscirà ad avere la meglio al Ferraris? Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 16 dicembre.sarà visibile su1 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

