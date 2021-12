Sampdoria | Quagliarella | «Vittoria meritata Ora pensiamo a domenica»

Advertising

RaiSport : ?? #Samp batte #Toro 2-1, agli ottavi c'è la #Juve Al '#Ferraris' i blucerchiati eliminano i granata con le reti di… - IndoSamp : RT @SkySport: SAMPDORIA-TORINO 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Quagliarella (10') ? rig. #Mandragora (54') ? #Verre (60') ? ? - sampdoria_fr : Don Fabio Quagliarella - sportli26181512 : Quagliarella-Verre, la Samp si 'regala' la sfida alla Juve, il Toro lascia la Coppa Italia: Quagliarella-Verre, la… - CalcioNews24 : ??#Quagliarella nel post di #CoppaItalia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Quagliarella

Fabio, capitano della, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro il Torino: le sue dichiarazioni Fabioha parlato al termine della sfida di Coppa Italia ...A spostare l'ago della bilancia dalla parte dellaè un calcio di rigore realizzato dopo sedici minuti dall'ex. È l'episodio che permette alla squadra di D'Aversa di scappare in ...Il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia si è chiuso con la Sampdoria che supera per 2-1 il Torino a ... Per la compagine di casa si segnala il ritorno al goal dell'attaccante Fabio ...“E’ importante dare continuità dopo la vittoria nel derby”, ha detto Quagliarella dopo la qualificazione della Sampdoria ai danni del Torino. “E’ stata una bella partita contro una buona squadra. L’ob ...