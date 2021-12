Renault, Al via gli ordini per la Mègane E-Tech electric (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini della nuova Megane E-Tech 100% elettrica, mostrata alla stampa italiana per la prima volta nella Sala delle Armi del Foro Italico a Roma e che sarà disponibile nella prossima primavera del 2022 con un prezzo a partire da 37.100 euro. In particolare, Mègane E-Tech electric è proposta in Italia a partire da 37.100? per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh. motore elettrico da 130 cv e ricarica di serie in AC (corrente alternata) fino a 22 kW e DC (corrente continua) fino a 85 kW . I prezzi sono a partire da 41.700? per le versioni con batteria da 60 kWh, motore elettrico da 220 cv, e ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW. Cuore di gamma la versione Techno, a un prezzo da 44.700?, disponibile con finanziamento Valore Futuro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al via glidella nuova Megane E-100% elettrica, mostrata alla stampa italiana per la prima volta nella Sala delle Armi del Foro Italico a Roma e che sarà disponibile nella prossima primavera del 2022 con un prezzo a partire da 37.100 euro. In particolare,E-è proposta in Italia a partire da 37.100? per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh. motore elettrico da 130 cv e ricarica di serie in AC (corrente alternata) fino a 22 kW e DC (corrente continua) fino a 85 kW . I prezzi sono a partire da 41.700? per le versioni con batteria da 60 kWh, motore elettrico da 220 cv, e ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW. Cuore di gamma la versioneno, a un prezzo da 44.700?, disponibile con finanziamento Valore Futuro ...

