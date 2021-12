Quirinale, Letta ripiega su Amato e manda ambasciate a Berlusconi. Che risponde con un “no” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Enrico Letta non vuole un leader di partito al Quirinale (e pensa a Berlusconi). Afferma che ci vuole una figura istituzionale e al di sopra delle parti. E, secondo Libero, pensa a Giuliano Amato. Il cui nome ricorre tra i papabili ogni volta che si fa l’elenco dei possibili successori di Sergio Mattarella. Amato è l’uomo della patrimoniale sui conti degli italiani Un nome che Letta non può tirare fuori senza contraddire la tesi che va declamando da settimane e cioè che il nuovo presidente deve uscire da una larga maggioranza e deve essere un nome il più possibile condiviso. Tesi sposata in pieno da Giuseppe Conte che l’ha ribadita anche oggi: “Serve un metodo per individuare un candidato o candidata il più possibile condiviso, per avere la massima garanzia di un profilo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Enriconon vuole un leader di partito al(e pensa a). Afferma che ci vuole una figura istituzionale e al di sopra delle parti. E, secondo Libero, pensa a Giuliano. Il cui nome ricorre tra i papabili ogni volta che si fa l’elenco dei possibili successori di Sergio Mattarella.è l’uomo della patrimoniale sui conti degli italiani Un nome chenon può tirare fuori senza contraddire la tesi che va declamando da settimane e cioè che il nuovo presidente deve uscire da una larga maggioranza e deve essere un nome il più possibile condiviso. Tesi sposata in pieno da Giuseppe Conte che l’ha ribadita anche oggi: “Serve un metodo per individuare un candidato o candidata il più possibile condiviso, per avere la massima garanzia di un profilo ...

