Parla una ragazza vittima del ginecologo 'mostro' arrestato a Bari: 'Abusata con la scusa di curare il tumore' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emergono ancora nuovi dettagli sul ginecologo di Bari - e sul suo operato - , arrestato perché proponeva alle pazienti sesso per curarle. A 'Mattino Cinque News' Parla una delle ragazze visitate dal ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emergono ancora nuovi dettagli suldi- e sul suo operato - ,perché proponeva alle pazienti sesso per curarle. A 'Mattino Cinque News'una delle ragazze visitate dal ...

sportmediaset : Parla uno dei giocatori inseriti nell'affare #Osimhen: 'Usato dal #Napoli per una plusvalenza, mai stato a Lille'.… - AzzolinaLucia : Gran bella lezione nelle parole di Fiammetta Borsellino: “Se c'è un posto sicuro per i ragazzi quello è la scuola”.… - diMartedi : #Bersani a #Zhok: 'Parlasse di filosofia! Questa operazione di controllo è anche di partecipazione e convidisione,… - fondazioneoasis : A #Expo2020 ogni Paese cerca di proiettare una determinata immagine di sé, mentre i padiglioni tematici lanciano le… - libellula58 : RT @GianniMagini: ?? RIFLESSIONI... Questa gentaglia no-vax che frigna per la 'dittatura sanitaria' e parla di complotti e big-pharma, non… -