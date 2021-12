Papa Francesco, abbraccio a Mattarella: “Grazie per la testimonianza” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Città del Vaticano – La campagna vaccinale anti-Covid, la famiglia, la pace nel mondo e l’educazione dei giovani, senza dimenticare la vi piaga delle migrazioni e i valori della democrazia in Ue sono stati al centro dei “cordiali colloqui” avuti stamani in Vaticano dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita di congedo. Il faccia a faccia è durato 45 minuti. “Francesco – si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede – ha ricevuto in udienza il Presidente Mattarella, il quale si è successivamente incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati”. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – ragguaglia la nota – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Città del Vaticano – La campagna vaccinale anti-Covid, la famiglia, la pace nel mondo e l’educazione dei giovani, senza dimenticare la vi piaga delle migrazioni e i valori della democrazia in Ue sono stati al centro dei “cordiali colloqui” avuti stamani in Vaticano dal Capo dello Stato Sergio, in visita di congedo. Il faccia a faccia è durato 45 minuti. “– si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede – ha ricevuto in udienza il Presidente, il quale si è successivamente incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati”. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – ragguaglia la nota – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, ...

francescacheeks : “La musica non va spiegata, la musica si fa e basta. Nella musica stessa c’è il suo messaggio.” oggi Papa Frances… - vaticannews_it : #15dicembre #PapaFrancesco invita a imparare dal padre terreno di Gesù la dimensione dell'interiorità che permette… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco pe… - 972b974e1b0440e : RT @a_meluzzi: Papa Francesco, la sfida del cardinale Mueller: 'Covid, Stato di sorveglianza globale. Chi c'è dietro' – Libero Quotidiano h… - fainformazione : Oggi il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella si è recato in visita in Vaticano Oggi il President… -