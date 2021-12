Nuovo video virale: orso gioca con un cane in Abruzzo (Di giovedì 16 dicembre 2021) È dovunque sui social. L’hanno visto proprio tutti il nuovissimo video diventato virale. Si tratta di un orso che inizia a giocare con un cane: una scena dolcissima che strappa un bel sorriso. Degli operai non molto distanti dalla scena riprendono il tutto. Ma come sarebbe andata se l’orso non fosse stato così in vena di giochi? Tragedia sfiorata per il cane e la sua padrona. Nuovi compagni di giochi in Abruzzo: un orso e un cane Accadeva qualche giorno fa nel piccolo borgo di Villalago (L’Aquila) in Abruzzo. Il borgo era già finito nell’occhio del ciclone qualche mese fa per la vicenda dell’orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli, ora diventati adulti. In questo caso al centro dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) È dovunque sui social. L’hanno visto proprio tutti il nuovissimodiventato. Si tratta di unche inizia are con un: una scena dolcissima che strappa un bel sorriso. Degli operai non molto distanti dalla scena riprendono il tutto. Ma come sarebbe andata se l’non fosse stato così in vena di giochi? Tragedia sfiorata per ile la sua padrona. Nuovi compagni di giochi in: une unAccadeva qualche giorno fa nel piccolo borgo di Villalago (L’Aquila) in. Il borgo era già finito nell’occhio del ciclone qualche mese fa per la vicenda dell’orsa Amarena e i suoi quattro cuccioli, ora diventati adulti. In questo caso al centro dello ...

