Mappatura di uno sciopero generale

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In una Piazza del Popolo piena, come piena può essere con una pandemia in corso, quindi con le mascherine, il green pass e soprattutto il distanziamento, il malessere sociale si vede. È lo striscione con la scritta “Insorgiamo” del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio, la storia simbolo dei licenziamenti selvaggi e delle delocalizzazioni, ma anche le biciclette dei rider, i volti tirati dei pensionati, i navigator non rinnovati, gli operai delle imprese che hanno tavoli aperti al ministero dello Sviluppo economico da mesi, se non da anni. Eppure la formula riuscita e di certo non proibitiva delle cinque piazze piene, da Roma a Palermo (piazze non immense perché nella Capitale altra cosa è quella di San Giovanni o il Circo Massimo) non basta a dare il segno dell’impatto dellodi Cgil e Uil. E anche i dati, che arrivano ...