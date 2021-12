LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Le Grand Bornand in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi provano ad invertire la rotta (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Sprint Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Annecy, in Francia: oggi, giovedì 16 dicembre, alle ore 14.15, scatterà la quarta tappa del circuito maggiore della stagione 2021-2022. Saranno quattro le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Linda Zingerle e Federica Sanfilippo. Di seguito tutti i numeri di pettorale delle quattro azzurre al via: Lisa Vittozzi con il 36, Dorothea Wierer con il 60, Linda Zingerle con l’87 e Federica Sanfilippo col 103. La 7.5 km ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLABuongiorno e benvenuti allatestuale della 7.5 kmfemminile della Coppa del Mondo diin programma ad Annecy, in Francia: oggi, giovedì 16 dicembre, alle ore 14.15, scatterà la quarta tappa del circuito maggiore della stagione 2021-2022. Saranno quattro le azzurre al via:, Linda Zingerle e Federica Sanfilippo. Di seguito tutti i numeri di pettorale delle quattro azzurre al via:con il 36,con il 60, Linda Zingerle con l’87 e Federica Sanfilippo col 103. La 7.5 km ...

