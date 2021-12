Le promesse di Rocchi | ' Dialoghi pubblici arbitri - Var Meno rigorini? Ci siamo'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Mai soli, gli. E continuamente in contatto, dentro la partita, assistiti, idealmente "abbracciati" anche a chilometri e chilometri di distanza. "Ifra Var e arbitro presto verranno ...

"Stiamo cercando di dare agli arbitri un'immagine diversa, perché a volte vengono messi in discussione per aspetti che ci fanno arrabbiare - racconta- . Cercheremo di far ascoltare i nostri ...Élite uomini " La gara sui 6 km di senior,e master fino a M45 si presenta dal pronostico ... Tra i Cadetti vittoria del favorito Mattia De(Atletica Muggiò), campione regionale dei 1000 ...