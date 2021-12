Lazio, in sette “evadono” dalla cena di Natale. Lotito: «Maleducati!». E manda Tare a rintracciarli (Di giovedì 16 dicembre 2021) In sette sono “evasi” dalla cena di Natale della Lazio. Hanno abbandonato l’hotel in cui si svolgeva l’evento quando la serata ancora non era conclusa. Cosa che ha fatto imbestialire il presidente Lotito. Il Corriere dello Sport ne scrive, facendo i nomi degli evasi, ieri citati anche dal Messaggero: Milinkovic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro. Il patron, dopo la sfuriata al gruppo durante la cena, ha incaricato Sarri e Tare di occuparsene. “Ha affidato a Sarri e al direttore sportivo la gestione del caso, chiuso con una strapazzata verbale e un’ammissione di colpa, senza provvedimenti disciplinari. Si racconta che tra i sette solo Felipe Anderson aveva ottenuto il permesso presidenziale di allontanarsi, è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Insono “evasi”didella. Hanno abbandonato l’hotel in cui si svolgeva l’evento quando la serata ancora non era conclusa. Cosa che ha fatto imbestialire il presidente. Il Corriere dello Sport ne scrive, facendo i nomi degli evasi, ieri citati anche dal Messaggero: Milinkovic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro. Il patron, dopo la sfuriata al gruppo durante la, ha incaricato Sarri edi occuparsene. “Ha affidato a Sarri e al direttore sportivo la gestione del caso, chiuso con una strapazzata verbale e un’ammissione di colpa, senza provvedimenti disciplinari. Si racconta che tra isolo Felipe Anderson aveva ottenuto il permesso presidenziale di allontanarsi, è ...

