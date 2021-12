Lazio-Genoa | Sarri | “Mi sento al centro del progetto | impegni ravvicinati sono un problema”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’allenatore della, Maurizio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il: “La squadra ha un buon livello di applicazione. L’Europa League ci sta facendo disperdere energie. Non riusciamo a gestire i tanti, questo è il nostro limite. Dopo il giovedì europeo nessuno arriva carico alla partita, basta guardare i risultati. Tuttavia la differenza con le squadre forti è la capacità di ottenere punti in situazioni difficili. Noi non l’abbiamo dimostrato. Vogliamo giocare le prossime due gare, e non fare come in alcune delle ultime partite in cui non abbiamo proprio giocato. La classifica migliorerà quando correggeremo i nostri difetti“. RIVIVI LA DIRETTA “Le parole di Lotito? Il motivo per cui sto bene qui e vorrei rimanere è che l’allenatore è il ...