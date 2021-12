Inter, per un punto fermo si allungano i tempi di recupero (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa nerazzurra ci si prepara alla sfida di campionato contro la Salernitana di domani sera. Per l’occasione non recupererà Correa. Il giocatore argentino è ancora out dopo l’infortunio che ha subito e non forzerà i tempi in vista del match di domani Correa, Inter, infortunio Tuttosport fa il punto della situazione “Difficilmente si forzeranno i tempi per l’attaccante argentino, che quindi starà fuori anche per l’ultima del 2021 contro il Torino e che tornerà presumibilmente contro il Bologna”. Questa la previsione del quotidiano torinese sui tempi di recupero di Correa. LEGGI ANCHE: Novità Eriksen-Inter: è arrivata la decisione finale! LEGGI ANCHE: Inter, novità rinnovi: cosa serve per la firma dei due top Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) In casa nerazzurra ci si prepara alla sfida di campionato contro la Salernitana di domani sera. Per l’occasione non recupererà Correa. Il giocatore argentino è ancora out dopo l’infortunio che ha subito e non forzerà iin vista del match di domani Correa,, infortunio Tuttosport fa ildella situazione “Difficilmente si forzeranno iper l’attaccante argentino, che quindi starà fuori anche per l’ultima del 2021 contro il Torino e che tornerà presumibilmente contro il Bologna”. Questa la previsione del quotidiano torinese suididi Correa. LEGGI ANCHE: Novità Eriksen-: è arrivata la decisione finale! LEGGI ANCHE:, novità rinnovi: cosa serve per la firma dei due top

