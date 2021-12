Inter | il progetto di rilancio di Zhang

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Stevennon ha ancora potuto ammirare l’di Simone Inzaghi a San Siro, ma lo fa da Nanchino, quartier generale dell’azienda cinese. Il presidente nerazzurro e Suning non hanno intenzione di mollare il club a breve e, come scrive La Gazzetta dello Sport, prevede ancora undi crescita nel caso di conquista della seconda stella: “Questa stella sarebbe così brillante da vedersi fino in Cina. Fino a Nanchino, dove Suning osserva a distanza la propria creatura rinata dalle ceneri: l’è viva e ilcinese va avanti. Si sarà pure rimodulato perché il panorama economico-finanziario si è trasformato, ma l’obiettivo è uguale a ieri: la vetta.

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, progetto Suning va avanti: 'Ma spunta un messaggio prudenziale di agosto di Zhang' - LucchettiFranco : @pietromichi @FBiasin Tralasciando che Pirlo e Tevez erano finiti a fine carriera e per nulla paragonabili ai 3 che… - angelodorazio : @it_inter “Il progetto cinese va avanti…..” - it_inter : #Suning osserva a distanza la propria creatura rinata dalle ceneri, l'Inter è viva e il progetto cinese va avanti a… - infoitsport : Inter, progetto Suning va avanti: “Ma spunta un messaggio prudenziale di agosto di Zhang” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter progetto

... un patto- istituzionale per la messa in campo di strumenti e modelli organizzativi di ... IlApri 2.0 - continua Confalone - è un esempio concreto di questo impegno. Lo studio ha messo ...... un patto- istituzionale per la messa in campo di strumenti e modelli organizzativi di ... IlAPRI è un esempio concreto di questo impegno. Lo studio ha messo in evidenza criticità ...Il progetto Suning è in continua crescita: il fatturato è cresciuto dai 207 milioni del 2015-16 ai 377 del 2018-19. Da giocatore simbolo che dopo due anni quasi e mezzo all'Inter ha conquistato tutti ...L’eventualità ingolosisce di certo, anche perché questo avviato da Suning è un progetto di crescita a 360° Fino a Nanchino, dove Suning osserva a distanza la propria creatura rinata dalle ceneri: l’In ...