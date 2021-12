In bikini o con il costume intero: le Vippone scaldano l’atmosfera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Valeria Marini, Miriana Trevisan e Lulù Selassie si sfidano tra docce bollenti e bagni in piscina. La diva stellare, in bikini rosso fuoco, mostra le sue forme generose e regala un siparietto piccante. L’ex ragazza di “Non è la Rai”, con un costume nero intero che sottolinea il fisico tonico e le gambe perfette, gioca sotto la doccia improvvisando mosse di lap-dance. Anche le principessine Lulù e Jessica si lasciano accarezzare con piacere dal getto d’acqua, bagnando i loro bikini sensuali. L'articolo proviene da Glamour. Leggi su blog.libero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Valeria Marini, Miriana Trevisan e Lulù Selassie si sfidano tra docce bollenti e bagni in piscina. La diva stellare, inrosso fuoco, mostra le sue forme generose e regala un siparietto piccante. L’ex ragazza di “Non è la Rai”, con unneroche sottolinea il fisico tonico e le gambe perfette, gioca sotto la doccia improvvisando mosse di lap-dance. Anche le principessine Lulù e Jessica si lasciano accarezzare con piacere dal getto d’acqua, bagnando i lorosensuali. L'articolo proviene da Glamour.

yurikohtr : RT @rileeyhtr: COSTUME O INTIMO : La vista della prima donna con indosso due pezzi fu dirompente come l’esplosione della bomba atomica lan… - AlessioMasselli : @nonelarena @RaffaeleMorelli Oh lo psicologo ha vinto! Miss italia in bikini e sessista ?????? per tutti quelli che fa… - ElGonpachiro : RT @parsexsw3: #MiercolesDeCulitosTraviesos Con un rico bikini ??#SoyLaMiss - parsexsw3 : #MiercolesDeCulitosTraviesos Con un rico bikini ??#SoyLaMiss - NucleoNoticias : #14Dic Belinda protagoniza sexy video en bikini +video #NucleoNoticias -