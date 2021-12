Covid, Gimbe: epidemia non frena, in 7 giorni +18% casi e decessi | Speranza: oltre 13 milioni di richiami e 88% over 12 con prima dose (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Italia non accenna a rallentare l'epidemia di Covid : secondo i dati della fondazione Gimbe , nella settimana 8 - 14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Italia non accenna a rallentare l'di: secondo i dati della fondazione, nella settimana 8 - 14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovie i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gimbe: l'epidemia da Covid non frena, in 7 giorni crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi #ANSA - TgrRai : #Covid_19, monitoraggio Gimbe: epidemia non frena, in sette giorni +18% casi e decessi. Contagi aumentano in tutte… - repubblica : Covid, Gimbe: l'epidemia non frena, in una settimana salgono dle 18% i contagi e i decessi - davegiramondo : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE: nella settimana 6-12 dicembre 3,27 milioni di somministrazioni, di cui: ??236 mila nuovi vaccinati ??2,9 mi… - infoitsalute : Covid, Gimbe: «Contagi e decessi aumentano (+18%), ma grazie alla terza dose calano i icoveri in Terapia intensiva» -