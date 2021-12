Consiglio Ue: “Sforzo sia coordinato, non danneggiare la libertà di circolazione”. Sassoli: “Patto di stabilità? No alla gabbia del 3%” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Uno Sforzo coordinato è necessario” e le restrizioni “devono essere basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati membri o di viaggiare in Ue”. Sono queste le conclusioni del Consiglio Ue ancora in corso, secondo quanto si apprende, riguardanti le restrizioni adottate per contrastare la diffusione del coronavirus in Europa, dopo le decisioni unilaterali di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, di rendere obbligatori i test in entrata anche ai vaccinati provenienti dal resto dell’Ue. È un Consiglio europeo comunque ricco di temi da affrontare con urgenza, il primo senza Angela Merkel e con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dal tema emergenziale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Unoè necessario” e le restrizioni “devono essere basate su criteri oggettivi, non devonoil funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata laditra gli Stati membri o di viaggiare in Ue”. Sono queste le conclusioni delUe ancora in corso, secondo quanto si apprende, riguardanti le restrizioni adottate per contrastare la diffusione del coronavirus in Europa, dopo le decisioni unilaterali di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, di rendere obbligatori i test in entrata anche ai vaccinati provenienti dal resto dell’Ue. È uneuropeo comunque ricco di temi da affrontare con urgenza, il primo senza Angela Merkel e con il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz. Dal tema emergenziale ...

