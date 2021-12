Advertising

iconanews : Cile: morta a 99 anni Lucia Hiriart, vedova di Pinochet -

Ultime Notizie dalla rete : Cile morta

Agenzia ANSA

Lucia Hiriart, vedova del generale cileno Augusto Pinochet, autore nel 1973 del colpo di stato incontro l'allora presidente Salvador Allende, èoggi a Santiago del. Aveva 99 anni. Considerata una "donna di ferro" che disponeva di un grande potere nell'ombra durante gli anni della dittatura (1973 - 1990), Hiriart era malata da tempo ...Lucia Hiriart, vedova del generale cileno Augusto Pinochet, autore nel 1973 del colpo di stato incontro l'allora presidente Salvador Allende, èoggi a Santiago del. Aveva 99 anni. Considerata una "donna di ferro" che disponeva di un grande potere nell'ombra durante gli anni della dittatura (1973 - 1990), Hiriart era malata da tempo ...(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 16 DIC - Lucia Hiriart, vedova del generale cileno Augusto Pinochet, autore nel 1973 del colpo di stato in Cile contro l'allora presidente Salvador Allende, è morta oggi a ...Partecipò al piano delle dittature sudamericane per uccidere dissidenti e oppositori: è stato condannato all'ergastolo in Italia, ma potrebbe non finire mai in prigione Tredici militari sudamericani s ...